Банду квартирних злодіїв затримали на Донеччині

Четверо жителів Костянтинівки, троє з яких вже мали за плечима по кілька судимостей, об’єдналися, щоб незаконно заробляти собі на наркотики. Спираючись на власний досвід, використовували різні методи конспірації, щоб правоохоронці не змогли на них вийти.

Наймолодшому із зловмисників 23 роки, найстаршому — 31. Жили в одному місті, знали один одного давно. Двоє з них деякий час відбували покарання в одній колонії. Загалом судимості мали троє з них — 6 на всіх: за грабежі, крадіжки, шахрайства, незаконний оборот наркотиків. Також троє зловживали наркотичними засобами. Як згодом встановили поліцейські, саме це знову підштовхнуло чоловіків переступити через закон — потрібні були гроші на “кайф”. Їх об’єднала жага легкого заробітку і наживи, додали у відомстві. У жодного іншого законної “роботи” не було.

У жовтні 2016 року співробітники управління карного розшуку обласного главку поліції отримали інформацію про крадіжки, вчинені з будинків жителів в Краматорську, Слов’янську і Бахмуті. Поліцейські дослідили, що мають справу з однією і тією ж групою зловмисників. Злодії діяли акуратно, знищуючи його найменші зачіпки, які можуть вивести на них.

Але недавно один із зловмисників був затриманий “на гарячому” — він пішов “на справу” один і потрапив до оперативникам якраз тоді, коли виходив з тільки що обікраденій квартири в Слов’янську. Правоохоронці встановили, що зловмисники постійно змінювали склад групи — скоювали злочини вдвох чи втрьох, змінюючись один з одним.

В ході документування діяльності злочинної групи було встановлено, що були у них і посібники. Зараз викрито двох працівників служби таксі, які за домовленістю відвозили зловмисників з Костянтинівки в інше місто, щоб ті скоювали крадіжки.

Допомагала злодіям і дівчина одного з них, яка як раз і була з ним, коли його затримали поліцейські в Слов’янську. Вона і не раз збувала крадене — відносила речі в ломбард. Встановили правоохоронці і місця збуту краденого і його скупників — поки виявлені троє таких осіб.

Вчора по місцях проживання зловмисників, в магазинах, де збувалося крадене, транспортних засобах таксистів були проведені обшуки — всього 21. Правоохоронці виявили речові докази — викрадені золоті і срібні прикраси, столові прилади, ікони, картини, комп’ютери, фотоапарати та іншу техніку. Зловмисники брали все, що можна було винести, в тому числі, одяг і взуття і, звичайно, грошові кошти.

Зараз встановлено причетність зловмисників до 17 епізодів крадіжок. Загальна сума викраденого становить понад 350 тис. грн. Але є всі підстави вважати, що затримані причетні до інших аналогічних правопорушень.

За фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Досудове розслідування триває.