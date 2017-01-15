Банду квартирних злодіїв затримали на Донеччині

ukru
16:27 • 12990 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 79384 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 102357 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 141599 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 142229 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 151178 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 282230 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 311388 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 206528 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 221717 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.9 м/с
58 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 170102 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 133897 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 92109 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

12:13 • 76596 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 76748 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 79389 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 282231 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 311390 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 235148 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 309093 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 4860 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 23586 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 76748 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 92109 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 127110 перегляди
Актуальне
Банду квартирних злодіїв затримали на Донеччині

Банду квартирних злодіїв затримали на Донеччині

Київ • УНН

 • 12465 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 15 січня. УНН. Поліція Донецької області затримала банду квартирних злодіїв, які незаконно “збагатилися” більш, ніж на 350 тис. грн. Про це поінформували в ГУНП Донецької області, повідомляє УНН.

Четверо жителів Костянтинівки, троє з яких вже мали за плечима по кілька судимостей, об’єдналися, щоб незаконно заробляти собі на наркотики. Спираючись на власний досвід, використовували різні методи конспірації, щоб правоохоронці не змогли на них вийти.

Наймолодшому із зловмисників 23 роки, найстаршому — 31. Жили в одному місті, знали один одного давно. Двоє з них деякий час відбували покарання в одній колонії. Загалом судимості мали троє з них — 6 на всіх: за грабежі, крадіжки, шахрайства, незаконний оборот наркотиків. Також троє зловживали наркотичними засобами. Як згодом встановили поліцейські, саме це знову підштовхнуло чоловіків переступити через закон — потрібні були гроші на “кайф”. Їх об’єднала жага легкого заробітку і наживи, додали у відомстві. У жодного іншого законної “роботи” не було.

У жовтні 2016 року співробітники управління карного розшуку обласного главку поліції отримали інформацію про крадіжки, вчинені з будинків жителів в Краматорську, Слов’янську і Бахмуті. Поліцейські дослідили, що мають справу з однією і тією ж групою зловмисників. Злодії діяли акуратно, знищуючи його найменші зачіпки, які можуть вивести на них.

Але недавно один із зловмисників був затриманий “на гарячому” — він пішов “на справу” один і потрапив до оперативникам якраз тоді, коли виходив з тільки що обікраденій квартири в Слов’янську. Правоохоронці встановили, що зловмисники постійно змінювали склад групи — скоювали злочини вдвох чи втрьох, змінюючись один з одним.

В ході документування діяльності злочинної групи було встановлено, що були у них і посібники. Зараз викрито двох працівників служби таксі, які за домовленістю відвозили зловмисників з Костянтинівки в інше місто, щоб ті скоювали крадіжки.
Допомагала злодіям і дівчина одного з них, яка як раз і була з ним, коли його затримали поліцейські в Слов’янську. Вона і не раз збувала крадене — відносила речі в ломбард. Встановили правоохоронці і місця збуту краденого і його скупників — поки виявлені троє таких осіб.

Вчора по місцях проживання зловмисників, в магазинах, де збувалося крадене, транспортних засобах таксистів були проведені обшуки — всього 21. Правоохоронці виявили речові докази — викрадені золоті і срібні прикраси, столові прилади, ікони, картини, комп’ютери, фотоапарати та іншу техніку. Зловмисники брали все, що можна було винести, в тому числі, одяг і взуття і, звичайно, грошові кошти.

Зараз встановлено причетність зловмисників до 17 епізодів крадіжок. Загальна сума викраденого становить понад 350 тис. грн. Але є всі підстави вважати, що затримані причетні до інших аналогічних правопорушень.

За фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Досудове розслідування триває.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$263.40
Brent
$72.58
Bitcoin
$84,051.00
S&P 500
$5,601.46
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.16
Ethereum
$1,872.12