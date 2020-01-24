Баканов обсудил с представителем главы ОБСЕ в ТКГ поддержку граждан на Донбассе

"На временно оккупированных территориях очень много людей, которые несмотря на действия оккупантов не оставляют надежды жить в единой Украине и считают себя украинцами. Поэтому мы должны поддержать их, показать, что государство заботится о них и благодарно за проукраинскую позицию", - отметил Иван Баканов.

Он добавил, что особенно актуальным этот вопрос является в контексте незаконной "российской паспортизации" на территории так называемых ЛНР/ДНР.

Также глава Службы поблагодарил представителей Трехсторонней контактной группы за их работу. Отдельно стороны обсудили возможности углубления дальнейшего сотрудничества с ОБСЕ для скорейшего достижения мира на востоке Украины.

Напомним, в пресс-центре МВД России сообщили, что почти 200 тысяч людей с территорий ОРДЛО получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году.