Баканов обсудил с представителем главы ОБСЕ в ТКГ поддержку граждан на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Государство должно выработать действенные механизмы защиты и поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов во время встречи с Хайди Грау - новым специальным представителем Действующего главы ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на востоке Украины и Мартином Сайдик, который занимал эту должность ранее, передает УНН.
"На временно оккупированных территориях очень много людей, которые несмотря на действия оккупантов не оставляют надежды жить в единой Украине и считают себя украинцами. Поэтому мы должны поддержать их, показать, что государство заботится о них и благодарно за проукраинскую позицию", - отметил Иван Баканов.
Он добавил, что особенно актуальным этот вопрос является в контексте незаконной "российской паспортизации" на территории так называемых ЛНР/ДНР.
Также глава Службы поблагодарил представителей Трехсторонней контактной группы за их работу. Отдельно стороны обсудили возможности углубления дальнейшего сотрудничества с ОБСЕ для скорейшего достижения мира на востоке Украины.
Напомним, в пресс-центре МВД России сообщили, что почти 200 тысяч людей с территорий ОРДЛО получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году.