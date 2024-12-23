Байден смягчил наказание для 37 приговоренных к смертной казни федеральных заключенных

За 28 дней до конца президентства президент США Джо Байден объявил в понедельник, что смягчает приговоры 37 из 40 человек, находящихся в федеральной камере смертников, заменив их наказание на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Байден пообещал отменить использование смертной казни на федеральном уровне во время своей кампании в Белый дом в 2020 году.

Его шаг сохраняет жизнь людей, осужденных за убийства, включая убийства полицейских и военных, людей на федеральной земле и тех, кто участвовал в смертоносных ограблениях банков или наркосделках, а также убийствах охранников или заключенных в федеральных учреждениях, сообщает AP.

"Не заблуждайтесь: я осуждаю этих убийц, скорблю о жертвах их отвратительных деяний и болею за все семьи, которые понесли невероятную и невосполнимую потерю, - сказал Байден в своем заявлении. - Но, руководствуясь своей совестью и своим опытом, ... я более чем когда-либо убежден, что мы должны прекратить применение казни на федеральном уровне".

В выпаде против избранного президента Трампа Байден добавил: "С чистой совестью я не могу отступить и позволить новой администрации возобновить казни, которые я остановил".

При этом отмечается, что трем федеральным заключенным все еще грозит смертная казнь.

Как отмечает издание, речь идет о Диланне Руфе, стороннике белых супрематистов, который совершил в 2015 году расистские убийства девяти чернокожих членов церкви Mother Emanuel AME в Чарльстоне, Южная Каролина; Джохаре Царнаеве, который помог осуществить взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году, в результате которого погибло три человека и десятки получили ранения; Роберта Бауэрса, который застрелил 11 прихожан в синагоге Tree of Life в Питтсбурге в 2018 году, что стало самым смертоносным антисемитским нападением в истории США.

Ранее в этом году Министерство юстиции Байдена впервые обратилось к федеральному судье с просьбой назначить смертную казнь по новому делу.

Запрос был направлен в отношении Пейтона Джендрона, белого стрелка, который убил 10 чернокожих во время массовой стрельбы в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк.

В Нью-Йорке нет смертной казни, но федеральное правительство имеет юрисдикцию добиваться наказания с учетом федеральных интересов и предполагаемых нарушений федеральных законов, сообщил в январе Центр информации о смертной казни.

Дополнение

Байден в 2021 году объявил мораторий на федеральную казнь для изучения используемых протоколов.

В течение первого срока Трампа было проведено 13 федеральных казней, больше, чем при любом другом президенте в современной истории.

В этом месяце Байден столкнулся с резкой критикой, в том числе со стороны демократов после помилования своего сына Хантера Байдена. Ему грозил приговор после того, как его признали виновным в совершении тяжкого преступления, связанного с оружием, и признали вину в совершении тяжкого преступления, связанного с налогами.

Заявление, сделанное в понедельник, последовало за недавним давлением со стороны правозащитных групп, которые призвали Байдена принять меры, чтобы затруднить Трампу возможность ужесточить смертную казнь в отношении федеральных заключенных.