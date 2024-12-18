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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден прокомментировал загадочные дроны над Нью-Джерси: что происходит?

Байден прокомментировал загадочные дроны над Нью-Джерси: что происходит?

Киев  •  УНН

 • 9895 просмотра

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В штате Нью-Джерси обнаружили неизвестные беспилотники, что вызвало беспокойство. Президент Байден успокоил граждан, заявив что большинство дронов легальны и не представляют угрозы.

В штате Нью-Джерси обнаружили беспилотники, о которых в соцсетях появились различные слухи, - например о способности неизвестных летательных аппаратов вести слежку над военными объектами США. 

Однако президент США Джо Байден заявил, что дроны, замеченные в Нью-Джерси - не являются какой-то опасностью для населения.

Пишет УНН со ссылкой на The Hill.

«Мы внимательно следим за этим, но пока не чувствуем опасности. Вроде бы все в порядке, но власти проверяют это», сказал президент США.

Байден также отметил о количестве беспилотников, которые легально летают.

«Там разрешено использовать много дронов. Я думаю, что один начал это, и они все - все хотели принять участие в сделке», - сказал президент. 

Министерство внутренней безопасности и ФБР заявили в понедельник, что наблюдения последних дней соответствуют сочетанию легально действующих дронов (как любителей, так и властей), а также самолетов, вертолетов 

Избранный президент Трамп на пресс-конференции в понедельник поставил под сомнение, почему официальные лица не выразили большей готовности в отношении ситуации, предположив, что администрация Байдена знает, что происходит. 

США не знали об операции по ликвидации российского генерала Кириллова в москве - СМИ17 дек. 2024, 19:10 • 25797 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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