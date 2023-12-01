Байден и первая леди зажгли рождественскую елку в Вашингтоне

Президент США Джо Байден и его жена Джилл приняли участие в ежегодной традиции зажигания Национальной рождественской елки в Вашингтоне. Трансляцию вели в соцсетях Белого дома, передает УНН.

Детали

Джо Байден и его жена Джилл приняли участие в ежегодной традиции зажигания Национальной рождественской елки на Эллипсе, районе, известном как Президентский парк, на южной стороне Белого дома.

"С Рождеством всех", - сказал Байден, которого цитирует AP, после того, как он отсчитал от пяти, и елка засияла праздничными цветами.

Он добавил, что тема праздника в Белом доме - "чудо, магия и радость" отражает суть Рождества, которое заключается в том, чтобы вновь открыть для себя такие простые радости, как знакомые песни и любимые рецепты, проявить доброту, а также укрепить связи с семьей и друзьями.

"Каждый из нас имеет силу нести свет в мир. Веселого Рождества", - написал Байден в соцсети Х.

Напомним

Национальная рождественская елка возле Белого дома в Вашингтоне перед тем была повалена порывами ветра.