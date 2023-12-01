Байден и первая леди зажгли рождественскую елку в Вашингтоне
Киев • УНН
Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден приняли участие в зажжении Национальной рождественской елки
Президент США Джо Байден и его жена Джилл приняли участие в ежегодной традиции зажигания Национальной рождественской елки в Вашингтоне. Трансляцию вели в соцсетях Белого дома, передает УНН.
Детали
Джо Байден и его жена Джилл приняли участие в ежегодной традиции зажигания Национальной рождественской елки на Эллипсе, районе, известном как Президентский парк, на южной стороне Белого дома.
"С Рождеством всех", - сказал Байден, которого цитирует AP, после того, как он отсчитал от пяти, и елка засияла праздничными цветами.
Он добавил, что тема праздника в Белом доме - "чудо, магия и радость" отражает суть Рождества, которое заключается в том, чтобы вновь открыть для себя такие простые радости, как знакомые песни и любимые рецепты, проявить доброту, а также укрепить связи с семьей и друзьями.
"Каждый из нас имеет силу нести свет в мир. Веселого Рождества", - написал Байден в соцсети Х.
Напомним
Национальная рождественская елка возле Белого дома в Вашингтоне перед тем была повалена порывами ветра.
Байден и первая леди зажгли рождественскую елку в Вашингтоне
Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден приняли участие в зажжении Национальной рождественской елки.
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