Байден и первая леди зажгли рождественскую елку в Вашингтоне

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
  •  95091 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
  •  144715 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
  •  148243 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
  •  136983 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
  •  132512 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  156602 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  220442 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  196304 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  209924 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200245 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178654 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  40152 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
  •  16893 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
  •  12953 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
  •  9300 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
baiden-i-pervaya-ledi-zazhgli-rozhdestvenskuyu-yelku-v-vashingtone

Байден и первая леди зажгли рождественскую елку в Вашингтоне

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 10:46  •  14846 просмотра

Read in English

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден приняли участие в зажжении Национальной рождественской елки

Президент США Джо Байден и его жена Джилл приняли участие в ежегодной традиции зажигания Национальной рождественской елки в Вашингтоне. Трансляцию вели в соцсетях Белого дома, передает УНН.

Детали

Джо Байден и его жена Джилл приняли участие в ежегодной традиции зажигания Национальной рождественской елки на Эллипсе, районе, известном как Президентский парк, на южной стороне Белого дома.

"С Рождеством всех", - сказал Байден, которого цитирует AP, после того, как он отсчитал от пяти, и елка засияла праздничными цветами.

Он добавил, что тема праздника в Белом доме - "чудо, магия и радость" отражает суть Рождества, которое заключается в том, чтобы вновь открыть для себя такие простые радости, как знакомые песни и любимые рецепты, проявить доброту, а также укрепить связи с семьей и друзьями. 

"Каждый из нас имеет силу нести свет в мир. Веселого Рождества", - написал Байден в соцсети Х.

Напомним

Национальная рождественская елка возле Белого дома в Вашингтоне перед тем была повалена порывами ветра.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Байден і перша леді запалили різдвяну ялинку у Вашингтоні
Biden and First Lady light Christmas tree in Washington, DC
Новости по теме

Байден и первая леди зажгли рождественскую елку в Вашингтоне

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден приняли участие в зажжении Национальной рождественской елки.

Новости Мира •   •  14846 просмотра
Байден и первая леди зажгли рождественскую елку в Вашингтоне

В Китае нашли 40 гробниц с артефактами возрастом от 4,5 тысячи лет

Археологи в Чанчжоу, восточнокитайской провинции Цзянсу, обнаружили 40 древних гробниц, зданий на сваях и колодцев, датированных 4500-5500 годами, проливающих свет на переход от культуры Сунцзе к культуре Лянчжу.

Культура •   •  16936 просмотра
В Китае нашли 40 гробниц с артефактами возрастом от 4,5 тысячи лет

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Политический эксперт Александр Кочетков прогнозирует дальнейшие коррупционные скандалы в военном продовольственном секторе после разоблачения чиновников на Киевщине и предлагает системные изменения для уменьшения мошенничества.

Криминал и ЧП •   •  16893 просмотра
Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Осмотрел обломки российских ракет и БПЛА, оценил профессионализм экспертов: посол Израиля в Украине посетил КНИИСЭ

Посол Израиля в Украине Бродский посетил Киевский институт судебных экспертиз, где осмотрел обломки российских ракет и БПЛА.

Война •   •  23842 просмотра
Осмотрел обломки российских ракет и БПЛА, оценил профессионализм экспертов: посол Израиля в Украине посетил КНИИСЭ

В Украине будут судить российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддерживает вторжение рф

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной, поддерживающей вооруженную агрессию России против Украины.

Криминал и ЧП •   •  18091 просмотра
В Украине будут судить российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддерживает вторжение рф

Порошенко не выпустили за границу из-за того, что его командировка отменена - ГПСУ

Петру Порошенко было отказано в выезде из Украины, поскольку Верховная Рада отменила его командировку.

Общество •   •  23055 просмотра
Порошенко не выпустили за границу из-за того, что его командировка отменена - ГПСУ

На климатическом саммите COP28 обсуждают программы поддержки нефтедобывающих стран, которые потеряют доходы во время энергетического перехода

На климатическом саммите COP28 обсуждается необходимость постепенного отказа от ископаемого топлива, а страны с низким уровнем дохода, зависимые от нефти, выступают за международную поддержку, чтобы предотвратить экономический коллапс.

Новости Мира •   •  15606 просмотра
На климатическом саммите COP28 обсуждают программы поддержки нефтедобывающих стран, которые потеряют доходы во время энергетического перехода

Бывшему заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение

Служба безопасности Украины нашла новые доказательства государственной измены экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Сивкович сбежал в рф в 2014 году, и ему может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным

Политика •   •  20294 просмотра
Бывшему заместителю секретаря СНБО Сивковичу объявили новое подозрение

США обеспокоены тем, что Турция служит финансовым прибежищем для ХАМАС и торговым центром для россии

США предостерегают Турцию от того, чтобы она не была финансовым убежищем для Хамаса и не способствовала российской военной торговле, что может привести к разжиганию насилия, а также приведет к наложению на Турцию санкций.

Политика •   •  19923 просмотра
США обеспокоены тем, что Турция служит финансовым прибежищем для ХАМАС и торговым центром для россии

кремль боится, что провалы на фронте повлияют на президентские выборы в рф - ISW

кремль опасается, что неудачи на войне могут повлиять на выборы президент рф в 2024 году, что заставит путина усилить цензуру.

Политика •   •  18764 просмотра
кремль боится, что провалы на фронте повлияют на президентские выборы в рф - ISW