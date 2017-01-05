Б.Обама призвал военных "беспрепятственно" передать контроль над армией Д.Трампу

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 января. УНН. Президент США Барак Обама встретился с членами руководства вооруженных сил страны, призвав их к плавной передаче контроля Дональду Трампу, а также подчеркнув важность принципа "верховенства закона" и "демократических процедур", передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Мы должны сделать так, чтобы во время этого переходного периода произошла плавная передача эстафетной палочки, чтобы была преемственность", - сказал президент.

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По его словам, важно сделать все возможное, "чтобы следующий президент получил пользу от таких же замечательных рекомендаций и услуг, которые ему оказывали люди, сидящие за этим столом".

Б.Обама выступил с этим заявлением на встрече с членами Объединенного комитета начальников штабов и командующими войсками.

Встреча прошла на фоне обеспокоенности в военных и дипломатических кругах по поводу того, как Д.Трамп будет реагировать на проблемы в области национальной безопасности.

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Давая высокую оценку военным, Б.Обама привлек внимание к традициям, которыми, как опасаются демократы, будущий президент может пренебречь.

Б.Обама сказал, что с оптимизмом смотрит в будущее страны, поскольку военные придерживаются "ценностей верховенства закона, профессионализма и порядочности, признают нашу конституционную структуру, твердо привержены и подчиняются гражданским властям, придерживаются демократических принципов при определении, каким образом мы используем фантастическую мощь американских вооруженных сил".

Как сообщал УНН, последние несколько дней Д.Трамп оспаривал выводы американского разведывательного сообщества по поводу российских хакерских атак. Он также без каких-либо объяснений заявил, что Северной Корее не удастся создать ядерное оружие, способное поразить территорию США, и усомнился в ценности ООН.

Напомним, Д.Трамп предложил на должность министра обороны генерала Корпуса морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса, несмотря на существующий запрет недавно уволенным со службы военным возглавлять Пентагон, который является гражданским ведомством.

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