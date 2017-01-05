Б.Обама закликав військових "безперешкодно" передати контроль над армією Д.Трампу

ukru
20:29 • 32416 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 92168 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 123091 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 129502 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 225226 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 167707 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187910 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172719 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164896 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 350499 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83143 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 70696 перегляди
Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

28 березня, 17:32 • 39073 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51525 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 62151 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 225224 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 350499 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 368364 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284821 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358099 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51525 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 70696 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83143 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167936 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170512 перегляди
Актуальне
Б.Обама закликав військових "безперешкодно" передати контроль над армією Д.Трампу

Б.Обама закликав військових "безперешкодно" передати контроль над армією Д.Трампу

Київ • УНН

 • 7378 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент США Барак Обама зустрівся з членами керівництва збройних сил країни, закликавши їх до плавної передачі контролю Дональду Трампу, а також підкресливши важливість принципу “верховенства закону” і “демократичних процедур”, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

“Ми повинні зробити так, щоб під час цього перехідного періоду відбулася плавна передача естафетної палички, щоб була спадкоємність”, — сказав президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон готує пропозиції уряду Д.Трампа в боротьбі з "Ісламською державою"

За його словами, важливо зробити все можливе, “щоб наступний президент отримав користь від таких же чудових рекомендацій і послуг, які йому надавали люди, що сидять за цим столом”.

Б.Обама виступив з цією заявою на зустрічі з членами Об’єднаного комітету начальників штабів і командуючими військами.

Зустріч пройшла на тлі стурбованості у військових і дипломатичних колах з приводу того, як Д.Трамп буде реагувати на проблеми в області національної безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон: перемога Д.Трампа не змінить планів щодо посилення НАТО у східній Європі

Даючи високу оцінку військовим, Б.Обама привернув увагу до традицій, які, як побоюються демократи, майбутній президент може знехтувати.

Б.Обама сказав, що з оптимізмом дивиться в майбутнє країни, оскільки військові дотримуються “цінностей верховенства закону, професіоналізму та порядності, визнають нашу конституційну структуру, твердо прихильні і підпорядковуються цивільним властям, дотримуються демократичних принципів при визначенні, яким чином ми використовуємо фантастичну міць американських збройних сил”.

Як повідомляв УНН, останні кілька днів Д.Трамп оскаржував висновки американського розвідувального співтовариства з приводу російських хакерських атак. Він також без будь-яких пояснень заявив, що Північній Кореї не вдасться створити ядерну зброю, здатну вразити територію США, і засумнівався в цінності ООН.

Нагадаємо, Д.Трамп запропонував на посаду міністра оборони генерала Корпусу морської піхоти у відставці Джеймса Меттіса, незважаючи на існуючу заборону нещодавно звільненим зі служби військовим очолювати Пентагон, який є цивільним відомством.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,412.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,896.93