Б.Обама закликав військових "безперешкодно" передати контроль над армією Д.Трампу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент США Барак Обама зустрівся з членами керівництва збройних сил країни, закликавши їх до плавної передачі контролю Дональду Трампу, а також підкресливши важливість принципу “верховенства закону” і “демократичних процедур”, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
“Ми повинні зробити так, щоб під час цього перехідного періоду відбулася плавна передача естафетної палички, щоб була спадкоємність”, — сказав президент.
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За його словами, важливо зробити все можливе, “щоб наступний президент отримав користь від таких же чудових рекомендацій і послуг, які йому надавали люди, що сидять за цим столом”.
Б.Обама виступив з цією заявою на зустрічі з членами Об’єднаного комітету начальників штабів і командуючими військами.
Зустріч пройшла на тлі стурбованості у військових і дипломатичних колах з приводу того, як Д.Трамп буде реагувати на проблеми в області національної безпеки.
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Даючи високу оцінку військовим, Б.Обама привернув увагу до традицій, які, як побоюються демократи, майбутній президент може знехтувати.
Б.Обама сказав, що з оптимізмом дивиться в майбутнє країни, оскільки військові дотримуються “цінностей верховенства закону, професіоналізму та порядності, визнають нашу конституційну структуру, твердо прихильні і підпорядковуються цивільним властям, дотримуються демократичних принципів при визначенні, яким чином ми використовуємо фантастичну міць американських збройних сил”.
Як повідомляв УНН, останні кілька днів Д.Трамп оскаржував висновки американського розвідувального співтовариства з приводу російських хакерських атак. Він також без будь-яких пояснень заявив, що Північній Кореї не вдасться створити ядерну зброю, здатну вразити територію США, і засумнівався в цінності ООН.
Нагадаємо, Д.Трамп запропонував на посаду міністра оборони генерала Корпусу морської піхоти у відставці Джеймса Меттіса, незважаючи на існуючу заборону нещодавно звільненим зі служби військовим очолювати Пентагон, який є цивільним відомством.