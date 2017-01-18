Б.Обама отдал 500 млн долларов на борьбу с глобальным потеплением
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Администрация президента США Барака Обамы перевела 500 млн долларов из Государственного департамента в пользу Фонда зеленого климата, который занимается борьбой с проблемой глобального потепления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на FoxNews.
"Эта администрация взяла на себя обязательства за этот фонд, и на самом деле помогла его становлению. И это соответствует работе, которую мы делаем, чтобы найти способы для остановки последствий изменения климата. Этот фонд также помогает другим странам, чтобы те разрабатывали собственные инициативы и помогли справиться с этим", - сказал официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что в первые 100 дней своего президентства планирует прекратить поддержку США Парижского соглашения.
Как сообщал УНН, претендент на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон намекнул, что он будет поддерживать сохранение Соединенных Штатов Америки в историческом Парижском климатическом соглашении.