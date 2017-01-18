Б.Обама віддав 500 млн доларів на боротьбу з глобальним потеплінням

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Адміністрація президента США Барака Обами перевела 500 млн доларів з Державного департаменту на користь Фонду зеленого клімату, який займається боротьбою з проблемою глобального потепління. Про це УНН повідомляє з посиланням на FoxNews.

“Ця адміністрація взяла на себе зобов’язання за цей фонд, і насправді допомогла його становленню. І це відповідає роботі, яку ми робимо, щоб знайти способи для зупинення наслідків зміни клімату. Цей фонд також допомагає іншим країнам, аби ті розробляли власні ініціативи і допомогли впоратися з цим”, — сказав офіційний представник Держдепартаменту Джон Кірбі.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявляв, що у перші 100 днів свого президентства планує припинити підтримку США Паризької угоди.

Як повідомляв УНН, претендент на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон натякнув, що він буде підтримувати збереження Сполучених Штатів Америки в історичній Паризькій кліматичній угоді.

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