Б.Обама планирует обсудить с Д.Трампом успешную передачу власти
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент США Барак Обама рассказал, что пригласил Дональда Трампа в Белый дом, чтобы обсудить с ним успешную передачу власти. Об этом он сказал на брифинге по результатам выборов, передает УНН.
"В три часа ночи я поздравил Дональда Трампа и пригласил его в Белый дом, чтобы обсудить успешную передачу власти", - сообщил Б.Обама.
Также он отметил, что 8 лет назад, он тоже имел определенные разногласия с действующим президентом Бушем.
"Не секрет, что президент и я имеем определенные разногласия, но много лет назад с президентом Бушем у нас тоже были серьезные разногласия, но его команда была очень профессиональная и состоялся профессиональный переход власти. Таким образом мы сразу смогли приступить к работе", - отметил Б.Обама.
Кроме того, Б.Обама заявил, что поручил своей команде обеспечить передачу дел Д.Трампу.
"Поэтому я приказал своей команде следовать примерам, которые предоставила команда Буша 8 лет назад и обеспечить избранному президенту передачу дел", - добавил президент.
Как сообщал УНН, Д.Трамп избран президентом США.