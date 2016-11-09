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Б.Обама планирует обсудить с Д.Трампом успешную передачу власти

Б.Обама планирует обсудить с Д.Трампом успешную передачу власти

Киев • УНН

 • 5456 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент США Барак Обама рассказал, что пригласил Дональда Трампа в Белый дом, чтобы обсудить с ним успешную передачу власти. Об этом он сказал на брифинге по результатам выборов, передает УНН.

"В три часа ночи я поздравил Дональда Трампа и пригласил его в Белый дом, чтобы обсудить успешную передачу власти", - сообщил Б.Обама.

Также он отметил, что 8 лет назад, он тоже имел определенные разногласия с действующим президентом Бушем.

"Не секрет, что президент и я имеем определенные разногласия, но много лет назад с президентом Бушем у нас тоже были серьезные разногласия, но его команда была очень профессиональная и состоялся профессиональный переход власти. Таким образом мы сразу смогли приступить к работе", - отметил Б.Обама.

Кроме того, Б.Обама заявил, что поручил своей команде обеспечить передачу дел Д.Трампу.

"Поэтому я приказал своей команде следовать примерам, которые предоставила команда Буша 8 лет назад и обеспечить избранному президенту передачу дел", - добавил президент.

Как сообщал УНН, Д.Трамп избран президентом США.

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