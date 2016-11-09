Б.Обама планує обговорити з Д.Трампом успішну передачу влади
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент США Барак Обама розповів, що запросив Дональда Трампа до Білого дому, щоб обговорити з ним успішну передачу влади. Про це він сказав на брифінгу за результатами виборів, передає УНН.
“О третій годині ночі я привітав Дональда Трампа і запросив його до Білого дому аби обговорити успішну передачу влади”, — повідомив Б.Обама.
Також він зазначив, що 8 років тому, він теж мав певні розбіжності із діючим президентом Дж.Бушом.
“Не секрет, що президент і я маємо певні розбіжності, але багато років тому із президентом Бушом у нас теж були серйозні розбіжності, але його команда була дуже професійна і відбувся професійний перехід влади. Таким чином ми зразу змогли приступити до роботи”, — зазначив Б.Обама.
Крім того, Б.Обама заявив, що доручив своїй команді забезпечити передачу справ Д.Трампу.
“Тому я наказав своїй команді слідувати прикладові, що надала команда Буша 8 років тому і забезпечити обраному президенту передачу справ”, — додав президент.
Як повідомляв УНН, Д.Трампа обрали президентом США.