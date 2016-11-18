Б.Дилану вручат Нобелевскую премию на концерте
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Шведская королевская академия решила вручить Нобелевскую премию по литературе американскому музыканту и певцу Бобу Дилану во время его концерта в Стокгольме весной 2017 года, передает УНН со ссылкой на ВВС .
В академии сообщили, что Б.Дилан намерен устроить тур в Швеции, значит, у него будет "идеальная возможность" прочитать лекцию, что является обязательным условием вручения премии.
Ранее Б.Дилан заявил, что из-за занятости не сможет приехать в Стокгольм в декабре, чтобы лично получить Нобелевскую премию.
"Решение лауреата не приезжать - редкость, но не исключение", - заявили в Шведской академии, отметив, что премия Дилана "и в дальнейшем принадлежит ему".
Б.Дилан стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе, кто получил ее за тексты песен.