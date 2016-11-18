Б.Ділану вручать Нобелівську премію на концерті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Шведська королівська академія вирішила вручити Нобелівську премію з літератури американському музиканту й співаку Бобу Ділану під час його концерту в Стокгольмі навесні 2017 року, передає УНН із посиланням на ВВС.
У академії повідомили, що Б.Ділан має намір влаштувати тур у Швеції, значить, у нього буде "ідеальна можливість" прочитати лекцію, що є обов'язковою умовою вручення премії.
Раніше Б.Ділан заявив, що через зайнятість не зможе приїхати в Стокгольм у грудні, щоб особисто отримати Нобелівську премію.
"Рішення лауреата не приїжджати - рідкість, але не виняток", - заявили у Шведській академії, наголосивши, що премія Ділана "й надалі належить йому".
Б.Ділан став першим лауреатом Нобелівської премії з літератури, хто отримав її за тексти пісень.