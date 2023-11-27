Азовское море отступило от берегов Крыма на пол сотню метров
Киев • УНН
Азовское море из-за шторма отошло на 30-50 метров от побережья Крыма, что привело к наводнению, эвакуации людей и отключению электроэнергии.
В Ленинском районе Крыма Азовское море отошло от кромки пляжа на расстояние от 30 до 50 метров, 27 ноября 2023 года. Об этом сообщают журналисты Крым.Реалии, передаёт УНН.
Детали
Азовское из-за шторма отошло от берега оккупированного полуострова Крым после урагана, который начался в воскресенье 26 ноября. По данным журналистов вода отступила от кромки пляжа в разных местах от 30 до 50 метров.
В издании отмечают, что по словам местных старожилов, такое явление редкость для этой местности.
Дополнительно
Согдасно данным синоптиков, порывы штормового ветра в Ленинском районе усиливаются, а в Керчи пошел снег.
Шторм в оккупированном Крыму вызвал наводнения и перебои в электроснабжении. Некоторым жителям полуострова пришлось покинуть свои жилища из-за непогоды. 285 человек были эвакуированы из затопленных частей оккупированного Крыма, 93 домохозяйства пострадали от сильного шторма, который также оставил 498 000 человек без электричества, а некоторых и без газа.
Азовское море отступило от берегов Крыма на пол сотню метров
Азовское море из-за шторма отошло на 30-50 метров от побережья Крыма, что привело к наводнению, эвакуации людей и отключению электроэнергии.
Украина и США договорились о расширенном мониторинге военной помощи
Украина и США договорились усилить мониторинг конечного использования американского оружия, включая инвентаризацию и совместные инспекции. Этот шаг имеет целью обеспечить надлежащее обращение и усилить прозрачность.
Премьер Польши презентовал состав нового правительства
Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким, у которого теперь есть две недели, чтобы получить вотум доверия в Сейме.
На Киевщине водитель грузовика заплатит более 50 тысяч гривен штрафа за перегрузку
За перегруженное почти на 40% транспортное средство в Киевской области водителя ожидает штраф в размере 51 000 гривен. Государственная служба Украины по безопасности на транспорте в очередной раз подчеркнула важность соблюдения весовых норм.
Восстановление отопления в Одессе: Труханов поблагодарил Кипера за помощь
Авария на котельной в Пересыпском районе Одессы оставила без отопления 246 домов и 120 000 жителей. Городские власти работают над решением проблемы, в том числе над установкой модульных котельных, а ремонтные работы, как ожидается, займут 10-15 дней.
Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никополь и Марганецкую громаду, есть разрушения и травмированные гражданские
Российские войска атаковали общины Никополя и Марганца в Днепропетровской области. Из-за этих обстрелов ранения получила 51-летняя женщина. Кроме того, снарядами россиян повреждены многочисленные здания и объекты инфраструктуры в регионе.
Пробыл более 6 дней под завалами: возле Авдеевки бойцы ВСУ спасли мужчину
Украинские военные спасли 44-летнего мужчину, который более шести дней находился под завалами в Новокалиново, несмотря на постоянные обстрелы. Есть опасения, что брат мужчины погиб, а для продолжения поисков необходимо специальное оборудование.
Правительство Германии утвердило дополнительное финансирование на 2023 год, для обеспечения кредитов, которые уже были использованы
Правительство Германии утвердило дополнительный бюджет на 2023 год, с помощью которого планирует юридически обеспечить займы, которые уже были использованы для сдерживания цен на энергоносители, в частности преодоления энергетического кризиса в результате агрессии россии против Украины, и поддержки пострадавших от наводнения в этом году.
К ликвидации непогоды привлечено около шести тысяч работников системы МВД
Около 6 000 сотрудников МВД работают над ликвидацией последствий урагана в Украине, принимая меры для минимизации несчастных случаев и оказания помощи, включая пункты обогрева и оборудование.
Израиль и ХАМАС продлили перемирие еще на два дня
Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на два дня при посредничестве Катара. Это произошло после успешного обмена пленными между двумя сторонами.