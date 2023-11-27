Азовское море отступило от берегов Крыма на пол сотню метров

В Ленинском районе Крыма Азовское море отошло от кромки пляжа на расстояние от 30 до 50 метров, 27 ноября 2023 года. Об этом сообщают журналисты Крым.Реалии, передаёт УНН.

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Азовское из-за шторма отошло от берега оккупированного полуострова Крым после урагана, который начался в воскресенье 26 ноября. По данным журналистов вода отступила от кромки пляжа в разных местах от 30 до 50 метров.

В издании отмечают, что по словам местных старожилов, такое явление редкость для этой местности.

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Согдасно данным синоптиков, порывы штормового ветра в Ленинском районе усиливаются, а в Керчи пошел снег.

Шторм в оккупированном Крыму вызвал наводнения и перебои в электроснабжении. Некоторым жителям полуострова пришлось покинуть свои жилища из-за непогоды. 285 человек были эвакуированы из затопленных частей оккупированного Крыма, 93 домохозяйства пострадали от сильного шторма, который также оставил 498 000 человек без электричества, а некоторых и без газа.