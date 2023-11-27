В оккупированном Крыму из зоны подтопления были эвакуированы 285 человек - СМИ
Киев • УНН
285 человек были эвакуированы из затопленных частей оккупированного Крыма, 93 домохозяйства пострадали от сильного шторма, который также оставил 498 000 человек без электричества.
В российском мчс заявили, что в оккупированном Крыму из зоны подтопления было эвакуировано 285 человек, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
На территории ГО Евпатория на ул. Симферопольская и Лиманная было подтоплено 93 частных домовладения. С целью размещения эвакуированных людей было развернуто 5 ПВР общей численностью 200 человек. Эвакуированы 285 человек. В 2 ПВР остаются 69 человек
По данным российского ведомства, из-за шторма больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский, Ленинский районы.
Добавим
В Крыму 26 ноября начался сильный шторм. В результате стихии в разных регионах были повалены сотни деревьев, десятки домов получили повреждения.
Накануне советник российского главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на данные российского предприятия "Крымэнерго" сообщал, что в Крыму 498 тысяч человек остались без электричества из-за стихии.
Ранее российское МЧС сообщало, что в Крыму до 27 ноября объявлено штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром и сильными дождями.
В оккупированном Крыму из зоны подтопления были эвакуированы 285 человек - СМИ
285 человек были эвакуированы из затопленных частей оккупированного Крыма, 93 домохозяйства пострадали от сильного шторма, который также оставил 498 000 человек без электричества.
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