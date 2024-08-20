Азербайджан подал официальную заявку на вступление в организацию БРИКС, соучредителем которой была Россия, которая в этом году также председательствует в ней. Об этом со ссылкой на представителя МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде пишет Report, передает УНН.

Детали

В сообщении не уточняется, когда именно Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС.

Впрочем, известно, что в прошлом месяце Баку заявило о желании присоединиться к объединению в декларации, принятой в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Решение о присоединении новых членов БРИКС может принять на саммите в октябре 2024 года, который состоится в российской Казани.

Справочно

БРИКС называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Сейчас в организацию входят девять государств: кроме вышеупомянутых, в прошлом году к БРИКС присоединились Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил во вторник, что группа стран БРИКС не предназначена для того, чтобы бросить вызов другим международным коалициям, таким как G7 или США.