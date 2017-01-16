Автомобильные махинации на 4 млн грн разоблачили правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Налоговой милицией разоблачены автомобильные махинации, которые обошлись бюджету более чем в 4 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
Правоохранители разоблачили факт уклонения от уплаты налогов должностными лицами предприятий, осуществляющих деятельность в сфере торговли автомобилями.
Выяснилось, что указанные лица в 2016 году осуществили финансово-хозяйственные операции по ввозу на территорию Украины транспортных средств из стран Германии, Польши, Италии. В то же время для уклонения от уплаты налогов они внесли в отчетность ложные сведения о стоимости товара (занижение таможенной стоимости товара). В результате таких действий нарушители не оплатили 1,3 млн грн таможенных платежей и 3,2 млн грн налога на добавленную стоимость.
На основании решения суда проведено 3 обыска складских помещений, принадлежащих фигуранту производства. По результатам проведенных мероприятий изъяли 20 единиц квадроциклов и багги ТМ "BRP" общей ориентировочной стоимостью 8,5 млн гривен.
Направлено в суд ходатайство о наложении ареста на временно изъятое имущество. Следственные действия продолжаются.