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Автомобильные махинации на 4 млн грн разоблачили правоохранители

Автомобильные махинации на 4 млн грн разоблачили правоохранители

Киев • УНН

 • 8265 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Налоговой милицией разоблачены автомобильные махинации, которые обошлись бюджету более чем в 4 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.

Правоохранители разоблачили факт уклонения от уплаты налогов должностными лицами предприятий, осуществляющих деятельность в сфере торговли автомобилями.

Выяснилось, что указанные лица в 2016 году осуществили финансово-хозяйственные операции по ввозу на территорию Украины транспортных средств из стран Германии, Польши, Италии. В то же время для уклонения от уплаты налогов они внесли в отчетность ложные сведения о стоимости товара (занижение таможенной стоимости товара). В результате таких действий нарушители не оплатили 1,3 млн грн таможенных платежей и 3,2 млн грн налога на добавленную стоимость.

На основании решения суда проведено 3 обыска складских помещений, принадлежащих фигуранту производства. По результатам проведенных мероприятий изъяли 20 единиц квадроциклов и багги ТМ "BRP" общей ориентировочной стоимостью 8,5 млн гривен.

Направлено в суд ходатайство о наложении ареста на временно изъятое имущество. Следственные действия продолжаются.

 

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