Автомобільні махінації на 4 млн грн викрили правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Податковою міліцією викрито автомобільні махінації, які коштували бюджету понад 4 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Правоохоронці викрили факт ухилення від сплати податків посадовими особами підприємств, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі автомобілями.
З’ясувалося, що вказані особи у 2016 році здійснили фінансово-господарські операції із ввезення на територію України транспортних засобів із країн Німеччини, Польщі, Італії. Водночас для ухилення від сплати податків вони внесли до звітності неправдиві відомості щодо вартості товару (заниження митної вартості товару). Внаслідок таких дій порушники не сплатили 1,3 млн грн митних платежів та 3,2 млн грн податку на додану вартість.
На підставі ухвалу суду проведено 3 обшуки складських приміщень, що належать фігуранту провадження. За результатами проведених заходів вилучено 20 одиниць квадроциклів та баггі ТМ „BRP” загальною орієнтовною вартістю 8,5 млн гривень.
Направлено до суду клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Слідчі дії тривають.