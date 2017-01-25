Автомобиль волонтеров АТО обокрали во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 января. УНН. В ночь на 25 января во Львове неизвестные обокрали автомобиль волонтера Ульяны Кузык. В машине были посылки, которые должны были отправить в зону АТО. Об этом на странице в Facebook написала сама волонтер, сообщает УНН.
Машина волонтеров была припаркована у самих дверей в подъезд по ул.Головатого, 9. У.Кузык сообщила, что неизвестные разбили боковое окно. Украли медикаменты на большую сумму, продукты, перчатки и тому подобное. Волонтеры просят львовян помочь найти злоумышленников.
Сама волонтер является членом общественной организации, которая занимается помощью защитникам Украины и благотворительного фонда.