Автомобиль волонтеров АТО обокрали во Львове

Машина волонтеров была припаркована у самих дверей в подъезд по ул.Головатого, 9. У.Кузык сообщила, что неизвестные разбили боковое окно. Украли медикаменты на большую сумму, продукты, перчатки и тому подобное. Волонтеры просят львовян помочь найти злоумышленников.

Сама волонтер является членом общественной организации, которая занимается помощью защитникам Украины и благотворительного фонда.