Автомобіль волонтерів АТО обікрали у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 січня. УНН. Вночі на 25 січня у Львові невідомі обікрали автомобіль волонтерки Уляни Кузик. В автівці були посилки, які мали відправити в зону АТО. Про це на сторінці у Facebook написала сама волонтерка, повідомляє УНН.
Машина волонтерів була припаркована біля самих дверей у підїзд по вул.Головатого 9 . У.Кузик повідомила, що невідомі розбили бокове вікно. Вкрали медикаменти на велику суму, продукти, рукавиці тощо. Волонтери просять львів’ян допомогти відшукати зловмисників.
Сама волонтерка є членом громадської організації, яка займається допомогою захисникам України, та благодійного фонду.