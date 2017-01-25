Автомобіль волонтерів АТО обікрали у Львові

Машина волонтерів була припаркована біля самих дверей у підїзд по вул.Головатого 9 . У.Кузик повідомила, що невідомі розбили бокове вікно. Вкрали медикаменти на велику суму, продукти, рукавиці тощо. Волонтери просять львів’ян допомогти відшукати зловмисників.

Сама волонтерка є членом громадської організації, яка займається допомогою захисникам України, та благодійного фонду.