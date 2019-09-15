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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45719 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109300 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101192 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108420 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118770 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147840 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148350 просмотра

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Автобус и поезд столкнулись в Казахстане, есть жертвы

Автобус и поезд столкнулись в Казахстане, есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 13457 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Казахстане в районе станции Шамалган автобус выехал на пути, где с ним столкнулся поезд. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает УНН.

“15 августа около 19:20 (по местному времени) на автодороге Екатеринбург — Алма-Ата в районе станции Шамалган водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус”, — говорится в сообщении.

Информацию о жертвах и пострадавших обнародовал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

“На железнодорожном переходе Аксенгир — Шамалган в Алма-Атинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненые. Мои соболезнования. Начато расследование”, — написал Токаев в Twitter.

Как пишет nur.kz, по предварительным данным, в ЧП погибло 2 человека, еще 9 получили ранения. На место выехали 9 карет скорой помощи.

Также сообщается, что был развернут оперативный штаб и организована горячая линия.

Напомним, в Пакистане перевернулся автобус, погибли 13 человек.

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Поезд Алматы-Костанай врезался в автобус, подробности в @almaty_kris_p

Публикация от ZHEST_KZ (@zhest_kz)

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