Автобус и поезд столкнулись в Казахстане, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Казахстане в районе станции Шамалган автобус выехал на пути, где с ним столкнулся поезд. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает УНН.
“15 августа около 19:20 (по местному времени) на автодороге Екатеринбург — Алма-Ата в районе станции Шамалган водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус”, — говорится в сообщении.
Информацию о жертвах и пострадавших обнародовал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
“На железнодорожном переходе Аксенгир — Шамалган в Алма-Атинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненые. Мои соболезнования. Начато расследование”, — написал Токаев в Twitter.
Как пишет nur.kz, по предварительным данным, в ЧП погибло 2 человека, еще 9 получили ранения. На место выехали 9 карет скорой помощи.
Также сообщается, что был развернут оперативный штаб и организована горячая линия.
Напомним, в Пакистане перевернулся автобус, погибли 13 человек.
Поезд Алматы-Костанай врезался в автобус, подробности в @almaty_kris_p