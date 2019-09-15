Автобус і поїзд зіштовхнулись у Казахстані, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Казахстані в районі станції Шамалган автобус виїхав на колії, де з ним зіштовхнувся потяг. Про це повідомляє пресслужба казахстанського Міністерства індустрії і інфраструктурного розвитку, передає УНН.
"15 серпня близько 19:20 (за місцевим часом) на автодорозі Єкатеринбург - Алма-Ата в районі станції Шамалган водій автобуса, незважаючи на сигнали, виїхав на залізницю. У результаті стався наїзд на автобус", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про жертв та потерпілих оприлюднив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв.
"На залізничному переході Аксенгір - Шамалган в Алма-Атинській області поїзд врізався в автобус, де знаходилися 67 осіб. Одна людина загинула, є поранені. Мої співчуття. Розпочато розслідування», - написав Токаєв у Twitter.
Як пише nur.kz, за попередніми даними, в НП загинуло 2 людини, ще 9 отримали поранення. На місце виїхали 9 карет швидкої допомоги.
Також повідомляється, що був розгорнутий оперативний штаб і організована гаряча лінія.
Нагадаємо, у Пакистані перекинувся автобус, загинули 13 осіб.
Поезд Алматы-Костанай врезался в автобус,подробности у @almaty_kris_p