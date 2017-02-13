Авто известного украинского певца обокрали во Львове

Инцидент произошел на площади Старый Рынок.

"Если во Львове или из Львова вам предложат на продажу разнообразные (не новые, но в хорошем состоянии) штучки к камере GoPro: запасные аккумуляторы с зарядкой; маленькую (около двух десятков сантиметров) гибкую треногу, такую, как будто из маленьких шариков сделанную, за счет чего можно сгибать как угодно; карточку памяти на 64 Гб; присоску для крепления камеры к гладким поверхностям; ремешок для крепления камеры на руку; ремешок для крепления камеры на голову; болты, гайки, переходники, запасные защитные корпуса и экраны; черную сумку для камеры (но самой камеры нет!); а также: черные очки Ray-Ban, похожие на те, что на фото, но немного другая оправа, непрозрачное черное стекло и без чехла, хотя и в мешочке; тактическую аптечку (с разными нужными штучками, но таблетки, пожалуй, сами выжрут) - имейте в виду, что это все могло быть украденным у меня!", - отметил певец.

Также А.Положинский сообщил, что с ним все в порядке.

Напомним, 9 февраля в Киевском планетарии состоялась презентация поэтической аудиокниги Сергея Жадана "Тамплиеры". В течение четырех месяцев над озвучкой стихов С.Жадана работали известные музыканты, актеры и литераторы. Среди них - Сергей Михалок, Ирэна Карпа, Остап Ступка, Алексей Горбунов, Фоззи, Сашко Положинский, Ярослав Лодыгин, Каша Сальцова, Дмитрий Ярошенко, Анджелика Рудницкая и Тарас Чубай.