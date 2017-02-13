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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Авто відомого українського співака пограбували у Львові

Київ • УНН

 • 13488 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Львові обікрали авто лідера гурту “Тартак” Олександра Положинського. Про це сам О.Положинський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Авто відомого українського співака пограбували у Львові

Інцидент трапився на площі Старий Ринок.

“Якщо у Львові чи зі Львова вам запропонують на продаж різноманітні (не нові, але в хорошому стані) штучки до камери GoPro: запасні акумулятори із зарядкою; маленьку (зо два десятки сантиметрів) гнучку триногу, таку, як ніби з маленьких кульок зроблену, за рахунок чого можна згинати як завгодно; карточку пам’яті на 64 Гб; присоску для кріплення камери до гладких поверхонь; ремінець для кріплення камери на руку; ремінець для кріплення камери на голову; болти, гайки, перехідники, запасні захисні корпуси та екрани; чорну торбинку для камери (але самої камери немає!); а також: чорні окуляри Ray-Ban, схожі на ті, що на фото, але трохи інша оправа, непрозоре чорне скло і без чохла, хоч і в мішечку; тактичну аптечку (з різними потрібними штучками, але таблетки, мабуть, самі вижруть) — майте на увазі, що це все могло бути поцупленим у мене!”, — зазначив співак.

Також О.Положинський повідомив, що з ним все гаразд.

Нагадаємо, 9 лютого у Київському планетарії відбулася презентація поетичної аудіокниги Сергія Жадана “Тамплієри”. Протягом чотирьох місяців над озвученням поезій С.Жадана працювали відомі музиканти, актори й літератори. Серед них — Сергій Михалок, Ірена Карпа, Остап Ступка, Олексій Горбунов, Фоззі, Сашко Положинський, Ярослав Лодигін, Каша Сальцова, Дмитро Ярошенко, Анджеліка Рудницька і Тарас Чубай.

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