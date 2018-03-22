Авто с младенцем застряло на заснеженной дороге в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Автомобиль, в салоне которого находились три человека, среди которых – 11-месячный младенец, застрял на заснеженной трассе Горловка - Бахмут. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает УНН.
Как выяснилось, автомобиль не заводился. Кроме водителя, внутри авто находилась его жена с 11-месячным младенцем.
Транспортное средство удалось завести с помощью буксира. Полицейские сопровождали автомобиль до ближайшей СТО.
Напомним, на трассе "Тернополь-Львов-Рава Русская" львовянин на автомобиле совершил наезд на 75-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом костей таза.
Как сообщал УНН, неподалеку Кропивницкого автобус с пассажирами вылетел в кювет. В результате ДТП пострадавших нет.