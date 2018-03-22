Авто із немовлям застрягло на засніженій дорозі на Донеччині

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Автомобіль, у салоні якого знаходилися троє людей, серед яких – 11-місячне немовля, застряг на засніженій трасі Горлівка - Бахмут. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає УНН.

Як з'ясувалося, автівка не заводилася. Окрім водія, всередині авто знаходилася його дружина з 11-місячним немовлям.

Транспортний засіб вдалося завести за допомогою буксиру. Поліцейські супроводили автівку до найближчої СТО.

Нагадаємо, на трасі "Тернопіль-Львів-Рава Руська" львів'янин на автомобілі здійснив наїзд на 75-річну жінку-пішохода. Постраждалу госпіталізували зі струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою та переломом кісток тазу.

Як повідомляв УНН, неподалік Кропивницького автобус з пасажирами вилетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждалих немає.

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