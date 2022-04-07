Австрия высылает четырех российских дипломатов

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“Австрия объявила четырех российских дипломатов "персонами нон грата" и выслала их за деятельность, которая не соответствует их дипломатическому статусу”, - сообщили в МИД Австрии.

Детали

Трое дипломатов были сотрудниками посольства россии в Вене, а другой работал в российском консульстве в Зальцбурге.

Ранее

На сегодня 18 стран мира выслали 318 российских дипломатов. В частности, речь идет о таких государствах, как Польша, Германия, Эстония, Франция и другие.

