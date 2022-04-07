Австрія висилає чотирьох російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Австрія висилає чотирьох російських дипломатів. Вони повинні покинути країну до 12 квітня, інформує УНН з посиланням на CNN.
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“Австрія оголосила чотирьох російських дипломатів "персонами нон грата" і вислала їх за діяльність, яка не відповідає їхньому дипломатичного статусу”, - повідомили у МЗС Австрії.
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Троє з дипломатів були співробітниками посольства росії у Відні, а інший працював у російському консульстві в Зальцбурзі.
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На сьогодні 18 країн світу вислали 318 російських дипломатів. Зокрема, йдеться про такі держави, як Польща, Німеччина, Естонія, Франція та інші.