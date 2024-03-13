Австрия высылает двух российских дипломатов

Австрия объявила двух дипломатов из посольства россии персонами нон грата за действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, приказав им покинуть Австрию в течение недели, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам представителя министра иностранных дел Александера Шалленберга, количество российских дипломатов, которых Австрия выслала с лета 2020 года, возросло до 11, сообщает Reuters.

Как и в предыдущих случаях, никакие подробности о конкретных действиях или обстоятельствах не сообщаются.

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В свою очередь, в рф заявили, что будут принимать меры в ответ на решение Вены выслать двух своих дипломатов. В москве назвали решение Австрии "безосновательным".