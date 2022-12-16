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Австрия перечислит 5 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины - Минэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Австрия выделит 5 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный Минэнерго при Секретариате Энергетического сообщества с целью аккумулирования средств доноров на закупку необходимого оборудования для украинских энергетических компаний. Об этом стало известно во время встречи заместителя министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослава Демченкова и вице-канцлера - федерального министра Вернера Коглера, передает Министерство энергетики Украины, пишет УНН

Цитата

"В ходе встречи Вернер Коглер сообщил, что Австрия выделяет 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины", - говорится в сообщении. 

Детали 

Отмечается, что это первый этап финансовой помощи, которая вместе с оборудованием, которое уже доставлено и будет доставлено в Украину, существенно усилит способность энергетических компаний осуществлять ремонт работы объектов инфраструктуры.

Вице-канцлер выразил слова поддержки Украине и подчеркнул, что поражен мужеством украинцев и профессионализмом энергетиков, которые после массовых обстрелов неустанно ремонтируют поврежденные объекты.

В свою очередь, Демченков выразил благодарность партнерам за оказанную финансовую и материальную поддержку, и подчеркнул, что наши потребности в оборудовании "растут с каждой неделей".

"Мы рассматриваем все варианты для максимально быстрых поставок оборудования и материалов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины", - отметил замминистра.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерельного секретаря ООН Антониу Гутерреша как можно быстрее направить экспертов на украинские энергетические объекты.

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