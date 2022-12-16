Австрия перечислит 5 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Австрия выделит 5 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный Минэнерго при Секретариате Энергетического сообщества с целью аккумулирования средств доноров на закупку необходимого оборудования для украинских энергетических компаний. Об этом стало известно во время встречи заместителя министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослава Демченкова и вице-канцлера - федерального министра Вернера Коглера, передает Министерство энергетики Украины, пишет УНН.
Цитата
"В ходе встречи Вернер Коглер сообщил, что Австрия выделяет 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что это первый этап финансовой помощи, которая вместе с оборудованием, которое уже доставлено и будет доставлено в Украину, существенно усилит способность энергетических компаний осуществлять ремонт работы объектов инфраструктуры.
Вице-канцлер выразил слова поддержки Украине и подчеркнул, что поражен мужеством украинцев и профессионализмом энергетиков, которые после массовых обстрелов неустанно ремонтируют поврежденные объекты.
В свою очередь, Демченков выразил благодарность партнерам за оказанную финансовую и материальную поддержку, и подчеркнул, что наши потребности в оборудовании "растут с каждой неделей".
"Мы рассматриваем все варианты для максимально быстрых поставок оборудования и материалов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины", - отметил замминистра.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерельного секретаря ООН Антониу Гутерреша как можно быстрее направить экспертов на украинские энергетические объекты.