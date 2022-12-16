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Австрія перерахує 5 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України - Міненерго

Австрія перерахує 5 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України - Міненерго

Київ • УНН

 • 464993 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Австрія виділить 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України, який створений Міненерго при Секретаріаті Енергетичного співтовариства з метою акумулювання коштів донорів на закупівлі необхідного обладнання для українських енергетичних компаній. Про це стало відомо під час зустрічі заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова та віце-канцлера - федерального міністра Вернера Коглера, передає Міністерство енергетики України, пише УНН

Цитата

"У ході зустрічі Вернер Коглер повідомив, що Австрія виділяє 5 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України", - ідеться у повідомленні. 

Деталі

Зазначається, що це перший етап фінансової допомоги, яка разом із обладнанням, яке вже доставлено та буде доставлено в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній здійснювати ремонті роботи об’єктів інфраструктури.

Віце-канцлер висловив слова підтримки Україні та підкреслив, що вражений мужністю українців та професійністю енергетиків, які після масових обстрілів невпинно ремонтують пошкоджені об’єкти.

Своєю чергою Демченков висловив вдячність партнерам за надану фінансову та матеріальну підтримку, та наголосив, що наші потреби в обладнанні "зростають з кожним тижнем".

"Ми розглядаємо всі варіанти для максимально швидких поставок обладнання та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури України", - зазначив заступник міністра.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський закликав генерельного секретаря ООН Антоніу Гутерреша якнайшвидше скерувати експертів на українські енергетичні об’єкти.

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