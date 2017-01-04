Австрия предоставит дополнительные 2 млн евро на помощь населению Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Австрия предоставит дополнительные 2 млн евро на гуманитарную помощь населению на Донбассе. Об этом сообщил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Австрия предоставляет дополнительные 2 миллиона евро для оказания гуманитарной помощи населению в восточной части Украины", - сообщил С.Курц.
Austria provides additional 2 million € for humanitarian aid to the people in eastern #Ukraine. @ICRC @CaritasAustria- Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 января 2017