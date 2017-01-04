Австрия предоставит дополнительные 2 млн евро на помощь населению Донбасса

КИЕВ. 4 января. УНН. Австрия предоставит дополнительные 2 млн евро на гуманитарную помощь населению на Донбассе. Об этом сообщил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.