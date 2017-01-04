Австрія надаcть додаткові 2 млн євро на допомогу населенню Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Австрія надаcть додаткові 2 млн євро на гуманітарну допомогу населенню на Донбасі. Про це повідомив діюяий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Австрія надає додаткові 2 мільйони євро для надання гуманітарної допомоги населенню в східній частині України", - повідомив С.Курц.
Austria provides additional 2 million € for humanitarian aid to the people in eastern #Ukraine. @ICRC @CaritasAustria— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 січня 2017 р.
Нагадаємо, першу партію допомоги від Папи Римського доставили на Донбас.