Австрія надаcть додаткові 2 млн євро на допомогу населенню Донбасу

"Австрія надає додаткові 2 мільйони євро для надання гуманітарної допомоги населенню в східній частині України", - повідомив С.Курц.

Austria provides additional 2 million € for humanitarian aid to the people in eastern #Ukraine. @ICRC @CaritasAustria

Нагадаємо, першу партію допомоги від Папи Римського доставили на Донбас.