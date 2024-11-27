Австралия планирует запретить социальные медиа для детей: Сенат поддержал жесткие меры контроля

Комитет Сената Австралии принял законопроект, запрещающий детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Этот шаг является частью более широких усилий правительства по усилению контроля над онлайн-безопасностью и защитой молодежи в цифровой среде. Однако сенаторы отметили, что платформы социальных сетей не должны требовать от пользователей предоставления личных данных, таких как паспортные данные или другие цифровые идентификационные данные, для подтверждения возраста.

Вместо этого правительство Австралии планирует ввести систему проверки возраста, которая может включать биометрические данные или государственную идентификацию. Это позволит эффективно ограничить доступ к социальным сетям для более молодых пользователей, не нарушая их пригодности.

Законопроект станет одной из самых строгих мер контроля за использованием социальных медиа среди подростков, введенных любой страной.

Австралия выступает за запрет социальных сетей для детей до 16 лет и внедрение проверки возраста с использованием биометрии