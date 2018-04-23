Авиаудар по свадьбе в Йемене: погибли 20 человек

Повстанцы-хуситы, которые контролируют большую часть северного Йемена, обвиняют в воскресном авианалете арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, которая поддерживает правительство страны.

Спасательные бригады заявили, что свадьба проходила в контролируемом хуситами районе в провинции Хадджа, к северу от Саны, когда самолеты совершили атаку.

"Врачи без границ" сообщили в Twitter, что в больницу в Хаддже, где они работают, доставили по меньшей мере 40 пациентов, раненых в результате авиаударов.

"Медицинские команды круглосуточно работают для оказания помощи пострадавшим", - сообщили медики.

Местный чиновник сообщил, что по меньшей мере 23 мирных жителей, включая женщин и детей, были убиты и еще 36 человек получили ранения в результате авиаудара.

Чиновник сказал, что в результате двойного воздушного удара по месту празднования, где было много людей, несколько тел похоронены под обломками.

Напомним, у резиденции короля Саудовской Аравии произошла стрельба.