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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Авиаудар по свадьбе в Йемене: погибли 20 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли и еще 40 человек были ранены в результате авиаудара по свадьбе в Йемене. Об этом со ссылкой на команду спасателей в понедельник сообщает AFP, передает УНН.

Авиаудар по свадьбе в Йемене: погибли 20 человек

Повстанцы-хуситы, которые контролируют большую часть северного Йемена, обвиняют в воскресном авианалете арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, которая поддерживает правительство страны.

Спасательные бригады заявили, что свадьба проходила в контролируемом хуситами районе в провинции Хадджа, к северу от Саны, когда самолеты совершили атаку.

"Врачи без границ" сообщили в Twitter, что в больницу в Хаддже, где они работают, доставили по меньшей мере 40 пациентов, раненых в результате авиаударов.

"Медицинские команды круглосуточно работают для оказания помощи пострадавшим", - сообщили медики.

Местный чиновник сообщил, что по меньшей мере 23 мирных жителей, включая женщин и детей, были убиты и еще 36 человек получили ранения в результате авиаудара.

Чиновник сказал, что в результате двойного воздушного удара по месту празднования, где было много людей, несколько тел похоронены под обломками.

Напомним, у резиденции короля Саудовской Аравии произошла стрельба.

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