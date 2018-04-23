Авіаудар по весіллю в Ємені: загинули 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Щонайменше 20 людей загинули і ще 40 осіб були поранені в результаті авіаудару по весіллю в Ємені. Про це з посиланням на команду рятувальників в понеділок повідомляє AFP, передає УНН.
Повстанці-хусити, які контролюють більшу частину північного Ємену, звинувачують в недільному авіанальоті арабську коаліцію, очолювану Саудівською Аравією, яка підтримує уряд країни.
Рятувальні бригади заявили, що весілля проходило в контрольованому хуситами районі в провінції Хадджа, на північ від Сани, коли літаки здійснили атаку.
"Лікарі без кордонів" повідомили в Twitter, що в лікарню в Хадджі, де вони працюють, доставили щонайменше 40 пацієнтів, поранених в результаті авіаударів.
"Медичні команди цілодобово працюють для надання допомоги постраждалим", - повідомили медики.
Місцевий чиновник повідомив, що щонайменше 23 мирних жителів, включаючи жінок і дітей, були вбиті і ще 36 осіб отримали поранення в результаті авіаудару.
Чиновник сказав, що в результаті подвійного повітряного удару по місцю святкування, де було багато людей, кілька тіл поховано під уламками.
Нагадаємо, біля резиденції короля Саудівської Аравії сталася стрілянина.