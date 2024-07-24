В результате российского удара авиабомбой по Харькову пострадали по меньшей мере трое гражданских мужчин. Атака произошла в 16:45, вызвав пожар в жилом районе города.
В результате последнего российского удара авиабомбой по Харькову пострадали по меньшей мере три человека. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В 16:45 оккупанты ударили КАбом по г. Харьков. (...) известно о трех пострадавших гражданских мужчинах
Дополнение
Ранее городской голова города Игорь Терехов заявил в результате вражеского авиаудара пострадали два человека и возник пожар.
росія знову завдала авіаудару по житловому району Харкова: є постраждалі24 июля 2024, 14:11 • 17294 просмотра