Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов и техники

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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов», - говорится в сообщении.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 197 670 человек, 3 745 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.