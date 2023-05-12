Авіація ЗСУ за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів та техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 197 670 осіб, 3 745 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.