Авиация ВСУ на юге нанесла 24 удара по местам сосредоточения оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Нашей авиацией нанесены 2️4 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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"Обстановка в нашей операционной зоне остается сложной, но контролируется силами обороны", – говорится в сообщении.
Детали
Враг продолжает вести боевые действия без существенных изменений в составе и положении его подразделений. С целью обезопасить себя от действий наших подразделений, осуществляет дистанционное минирование происков к своим рубежам.
По Березнеговатской общине враг нанес авиационный удар парой вертолетов Ка-52. Без человеческих утрат.
В течение дня враг нанес огневой удар из тяжелой ствольной артиллерии по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Нашей авиацией нанесено 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.
Напомним
Украинские защитники уничтожили 201 оккупанта, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники.