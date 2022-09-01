Авиация ВСУ на юге нанесла 24 удара по местам сосредоточения оккупантов

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"Обстановка в нашей операционной зоне остается сложной, но контролируется силами обороны", – говорится в сообщении.

Детали

Враг продолжает вести боевые действия без существенных изменений в составе и положении его подразделений. С целью обезопасить себя от действий наших подразделений, осуществляет дистанционное минирование происков к своим рубежам.

По Березнеговатской общине враг нанес авиационный удар парой вертолетов Ка-52. Без человеческих утрат.

В течение дня враг нанес огневой удар из тяжелой ствольной артиллерии по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Нашей авиацией нанесено 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.

Напомним

Украинские защитники уничтожили 201 оккупанта, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники.