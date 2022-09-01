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The New York Times

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Авіація ЗСУ на півдні завдала 24 удари по місцям зосередження окупантів

Київ • УНН

 • 227764 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Нашою авіацією нанесено 2️4 удари по місцям зосередження противника, його сил та засобів, командним та опорним пунктам, логістичним центрам, транспортним шляхам та бойовим позиціям. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Авіація ЗСУ на півдні завдала 24 удари по місцям зосередження окупантів

Цитата

"Обстановка в нашій операційній зоні залишається складною, але контролюється силами оборони", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Ворог продовжує ведення бойових дій без суттєвих змін у складі та положенні його підрозділів. З метою убезпечення себе від дій наших підрозділів, здійснює дистанційне мінування підступів до своїх рубежів.

По Березнегуватській громаді ворог наніс авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52. Без людських втрат.

Протягом дня ворог завдав вогневого удару з важкої ствольної артилерії по Криворізькому та Нікопольському районах. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки. Потерпілих серед цивільного населення нема.

Нашою авіацією нанесено 24 удари по місцям зосередження противника, його сил та засобів, командним та опорним пунктам, логістичним центрам, транспортним шляхам та бойовим позиціям.

Нагадаємо 

Українські захисники знищили 201 окупанта, 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки.

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