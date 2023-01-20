Авиация Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов. А украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов», - говорится в сообщении.
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Украинские военные в течение минувших суток нанесли 21 удар по районам сосредоточения врага.