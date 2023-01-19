Авіація України протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога

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"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 6 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 118 530 осіб, 3136 танків, 277 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.