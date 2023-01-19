Авиация Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага

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"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А наши ракетчики и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 118 530 человек, 3136 танков, 277 вертолетов и сотен единиц военной техники.