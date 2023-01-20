Авіація України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження росіян

Цитата

«Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Українські військові протягом минулої доби завдали 21 удар по районах зосередження ворога.