Авіація України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Українські військові протягом минулої доби завдали 21 удар по районах зосередження ворога.