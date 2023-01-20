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Авіація України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Авіація України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження росіян

Цитата

«Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Українські військові протягом минулої доби завдали 21 удар по районах зосередження ворога.

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