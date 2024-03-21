Авиация Польши и союзников поднималась в небо на несколько часов из-за ракетной атаки рф на Украину

Во время массированной ракетной атаки российских войск на Украину в Польше на несколько часов поднимали польские и союзные военные самолеты. Об этом сообщило в четверг Оперативное командование вооруженных сил страны, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Оперативном командовании вооруженных сил Польши в 4:22, сегодня ночью они наблюдали за "интенсивной деятельностью дальней авиации российской федерации, связанной с нанесением авиационных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины".

Указано, что "все необходимые процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства Польши" были запущены, а ОК ВС страны на постоянной основе следило за ситуацией.

"Были задействованы польские и союзные самолеты", - указали в командовании, добавив, что из-за этого могло быть шумно, особенно в юго-восточной части страны.

Уже в 7:10 в командовании сообщили, что "из-за снижения уровня угрозы операции польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши прекращены, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной операционной деятельности". При этом указали, что польские ВС осуществляют постоянный мониторинг ситуации на территории Украины и находятся в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.

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