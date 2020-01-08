Авиакатастрофа в Иране: МАУ обнародовали имена погибших членов экипажа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Авиакомпания МАУ обнародовала имена пилотов и бортпроводников, которые находились на самолете Boeing 737-800, разбившегося сегодня утром вблизи Тегерана. Соответствующая информация обнародована на сайте авиакомпании, передает УНН.
“Пилоты: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич. Бортпроводники: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна”, — сообщили в МАУ.
Напомним, раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране — технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. “FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США” работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", — указал ранее CNN.
На сайте посольства Украины удалили информацию о предварительных причинах трагедии. Кроме того, в МИД сообщили, что по имеющейся информации по странам происхождения погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране, 11 человек — из Украины.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные бортики для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, пока ожидается согласование иранской стороны для отлета.
Как сообщалось ранее в УНН, украинский самолет, потерпевший крушение в Иране, проходил техобслуживание 6 января.