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Авиакатастрофа в Иране: президент Грузии направила Зеленскому письмо с соболезнованиями

Авиакатастрофа в Иране: президент Грузии направила Зеленскому письмо с соболезнованиями

Киев  •  УНН

 • 17161 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила Президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с соболезнованиями в связи с гибелью украинцев в результате авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила Президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с соболезнованиями в связи с гибелью граждан Украины в результате авиакатастрофы, выразив свои соболезнования и поддержку украинскому народу и семьям погибших", - говорится в сообщении.

Указано, что письмо с соболезнованиями было передано послу Украины в Грузии Игорю Долгову, через исполняющую обязанности Главы администрации президента Грузии Натию Сулаву, которая сделала запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Украины в Тбилиси.

"Я хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, которая охватила вашу страну в эти дни. Сегодня мы все скорбим за людьми, которые погибли в авиакатастрофе. Народ Грузии и я полностью разделяем эту боль. Сейчас мы от всей души поддерживаем семьи погибших и выражаем наши соболезнования в связи с их невосполнимой потерей. Желаю вам выдержки и достойно пройти несчастье", - говорится в письме Саломе Зурабишвили.

Напомним, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

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