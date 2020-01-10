Авіакатастрофа в Ірані: президент Грузії направила Зеленському лист зі співчуттями
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі направила Президенту України Володимиру Зеленському лист зі співчуттями через загибель українців в результаті авіакатастрофи в Ірані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія Online.
“Президент Грузії Саломе Зурабішвілі направила Президенту України Володимиру Зеленському лист зі співчуттями у зв’язку з загибеллю громадян України в результаті авіакатастрофи, висловивши свої співчуття та підтримку українському народу та сім’ям загиблих”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що лист зі співчуттями був переданий послу України в Грузії Ігорю Долгову, через виконуючу обов’язки Голови адміністрації президента Грузії Натію Сулаву, яка зробила запис в книзі співчуттів, що відкрита в посольстві України в Тбілісі.
“Я хотіла б висловити свої найглибші співчуття у зв’язку з трагедією, що охопила вашу країну в ці дні. Сьогодні ми всі сумуємо за людьми, що загинули в авіакатастрофі. Народ Грузія та я повністю розділяємо цей біль. Зараз ми від щирого серця підтримуємо сім’ї загиблих і висловлюємо наші співчуття у зв’язку з їх непоправною втратою. Бажаю вам витримки і достойно пройти нещастя”, — сказано у листі Саломе Зурабішвілі.
Нагадаємо, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.