Авиакатастрофа в Швейцарии унесла жизни нескольких человек

Детали

Небольшой туристический самолет потерпел крушение в крутом и лесистом районе неподалеку Пон-де-Мартель в швейцарском кантоне Невшатель около 10:20 утра, сообщила региональная полиция.

"Пилот и два пассажира погибли на месте", - говорится в заявлении полиции Невшателя, не раскрывая подробностей о жертвах.

Самолет был зарегистрирован в Швейцарии и вылетел из ближайшего аэропорта Шо-де-Фон для ознакомительного полета.

Полиция сообщила, что была начата обширная спасательная операция, добавив, что место крушения в горах Невшателя находилось на очень крутом склоне, что затрудняло работу.

Причина аварии остается неясной, говорится в заявлении, добавив, что власти начали расследование для выяснения обстоятельств.