Авиакатастрофа в Швейцарии унесла жизни нескольких человек

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19:26 • 42831 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102514 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106379 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106672 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101165 просмотра

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13 марта, 10:29 • 93381 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109915 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Туристический самолет разбился в лесистой гористой местности на западе Швейцарии в субботу, погибли три человека на борту, информирует УНН ссылаясь на The Guardian.

Детали

Небольшой туристический самолет потерпел крушение в крутом и лесистом районе неподалеку Пон-де-Мартель в швейцарском кантоне Невшатель около 10:20 утра, сообщила региональная полиция.

"Пилот и два пассажира погибли на месте", - говорится в заявлении полиции Невшателя, не раскрывая подробностей о жертвах.

Самолет был зарегистрирован в Швейцарии и вылетел из ближайшего аэропорта Шо-де-Фон для ознакомительного полета.

Полиция сообщила, что была начата обширная спасательная операция, добавив, что место крушения в горах Невшателя находилось на очень крутом склоне, что затрудняло работу.

Причина аварии остается неясной, говорится в заявлении, добавив, что власти начали расследование для выяснения обстоятельств.

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