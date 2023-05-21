Авиакатастрофа в Швейцарии унесла жизни нескольких человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Туристический самолет разбился в лесистой гористой местности на западе Швейцарии в субботу, погибли три человека на борту, информирует УНН ссылаясь на The Guardian.
Детали
Небольшой туристический самолет потерпел крушение в крутом и лесистом районе неподалеку Пон-де-Мартель в швейцарском кантоне Невшатель около 10:20 утра, сообщила региональная полиция.
"Пилот и два пассажира погибли на месте", - говорится в заявлении полиции Невшателя, не раскрывая подробностей о жертвах.
Самолет был зарегистрирован в Швейцарии и вылетел из ближайшего аэропорта Шо-де-Фон для ознакомительного полета.
Полиция сообщила, что была начата обширная спасательная операция, добавив, что место крушения в горах Невшателя находилось на очень крутом склоне, что затрудняло работу.
Причина аварии остается неясной, говорится в заявлении, добавив, что власти начали расследование для выяснения обстоятельств.